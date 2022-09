Recept: kruh z mastjo in papriko

Ko madžarskega peka Petra Horvata vprašamo, kateri so tisti namazi, s katerimi so v krajih ob Blatnem jezeru tradicionalno dopolnili kos domačega kruha, najprej malo postane. Nato nam oriše okus, ki se ga morda tudi nekateri naši bralci spomnite iz otroštva: kos kruha, namazan z mastjo, potem pa posut z mleto sladko papriko in dopolnjen s čebulo, morda s česnom. Zato vam danes bolj kot recept prinašamo idejo za morda že nekoliko pozabljen prigrizek, pri čemer še ta opomba: če boste izbrali domač kruh, lokalno pridelano čebulo oziroma česen in izbrano mleto papriko, bo kombinacija popolna!

Za 4 osebe: Za 1 osebo: 1 kos kruha z drožmi malo svinjske masti ščep dimljene mlete sladke paprike malo česna (ali čebule) Na kos kruha namažemo mast. Enakomerno posujemo z malce dimljene mlete sladke paprike. Povrhu dodamo na tanko narezan česen (ali pa malce čebule, narezane na res tanke rezine). Po želji posujemo še z malenkost soli, pri čemer priporočamo, da uporabite ščepec solnega cveta.