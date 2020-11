Recept: krompirjeva mešta

Za 4 osebe:



9 srednje velikih krompirjev

150 g bele moke

3 žlice ocvirkov

sol



Krompir olupimo in narežemo na tanke lističe, položimo jih v večji lonec, zalijemo z večjo količino vode in solimo. Skuhamo ga do mehkega, nato dodamo moko. Vsujemo jo v kupček, kot bi kuhali žgance. Zdaj je pomembno, da ne mešamo! Lonec pokrijemo in pustimo, da vse skupaj rahlo brbota pet minut – moke ne kuhamo dlje! Potem večino vode odlijemo v večjo posodo, morda jo bomo, podobno kot pri pripravi žgancev, še potrebovali. Zdaj v roke vzamemo vilice z dvema rogljema (tiste za delanje žgancev) ali pa kuhinjski pripomoček za pripravo pire krompirja. Krompir pretlačimo, da dobimo takšno gostoto, kot jo ima pire. Po potrebi dolijemo malo vode, ki je ostala od kuhanja. Ocvirke segrejemo na maščobi. Mešto preložimo v večjo posodo, na sredino naredimo jamico in vanjo vlijemo raztopljene ocvirke.

Stara jed, ki so jo v preteklosti jedli na kmetih; zraven se prileže bela kava.