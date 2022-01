Recept: Krompirjev golaž

Za 4 osebe:

8 večjih krompirjev, 2 večji čebuli, 4 stroki česna, 2 žlici paradižnikove omake, sol, poper, olje, lovorjev list, kumina, ščepec rdeče mlete paprike, zelena, timijan, sveži peteršilj, 1 l zelenjavne jušne osnove

Krompir, čebulo in česen olupimo. Krompir narežemo na kocke, česen in čebulo sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen in počakamo, da zadiši. Potresemo z mleto papriko, dodamo paradižnikovo omako, premešamo in dušimo minuto ali dve. Dodamo krompir in prilijemo nekaj žlic vode. Dušimo nekaj minut, zalijemo z jušno osnovo, da je krompir pokrit, in zavremo. Dodamo lovorjev list, zeleno in timijan, solimo in popramo in na majhnem ognju kuhamo, dokler se krompir ne skuha. Po potrebi dodamo še malo tekočine. Krompir mora biti mehak, tako da se začne jed nekoliko gostiti. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.