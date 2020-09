Recept: krompirjev golaž s hrenovko

Za 4 osebe:



700 g krompirja

3 čebule

4 stroki česna

2 papriki

4 zelo zreli paradižniki

1 dl suhega vina

sol, poper, rdeča mleta paprika

kumina, lovorjev list

sveži peteršilj

olje

2 para hrenovk



Krompir olupimo in narežemo na kocke, česen in čebulo olupimo in sesekljamo. Papriko in paradižnik očistimo in narežemo na koščke. V loncu na srednje vročem olju svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo papriko in paradižnik in dušimo, dokler se paradižnik ne razpusti. Dodamo krompir in dušimo pet minut. Potresemo z mleto papriko, dodamo sol, poper, kumino in lovor ter zalijemo z vinom. Dušimo še nekaj minut, dodamo na kolobarje narezane hrenovke in zalijemo z vodo, toliko, da je jed pokrita. Kuhamo slabe pol ure, da se krompir zmehča. Po potrebi dodajamo vodo, vendar jo mora jed do konca skoraj vso popiti. Potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Krompirjev golaž je jed, ki jo ljubitelji krompirja kuhajo na nešteto načinov. Dodajamo mu različne začimbe, suhe mesnine, klobase ali hrenovke, lahko pa je zelo okusna brezmesna jed, tudi veganska.Pomembno je, da se krompir dobro skuha, skoraj razkuha, tako bo imel golaž značilno gostoto, hkrati pa ostane jed na žlico. Postrežemo ga samostojno, zraven se poda sveža solata.