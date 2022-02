Recept: krompir z ohrovtom in slanino

Za 4 osebe:

1 majhna glava ohrovta

1 kg krompirja

1 čebula

200 g slanine

maslo

sol, poper, olje

Krompir očistimo in operemo, damo v lonec in zalijemo z vodo, solimo in skuhamo. Medtem olupimo in sesekljamo čebulo in jo svetlo prepražimo na olju. Ohrovt očistimo in razdelimo na liste. Operemo in posušimo in po potrebi porežemo trde dele. Liste narežemo na trakove in stresemo na čebulo, dušimo, da se zmehča. Krompir olupimo in grobo pretlačimo, najbolje s tlačilko za krompir. Dodamo dušen ohrovt in premešamo. V isti ponvi, v kateri smo pripravili ohrovt, popečemo na tanko narezano slanino ter jo primešamo krompirju. Na vrh položimo rezino masla in pustimo, da se stopi.