Recept: krhko, rahlo in slastno

Postopek je zamuden, a se bogato obrestuje. FOTO: Jarafoti/Getty Images

Listnato ali masleno testo je osnova za brezštevilne prigrizke, priloge, glavne jedi, sladice in še kaj. Lahko ga hranimo v zamrzovalniku in iz njega v pol ure pripravimo nekaj na hitro, če nas preseneti večerni obisk ali popade popoldanska lakota po sladkem.Listnato testo lahko kupimo v trgovini, še bolj okusno pa bo, če ga pripravimo sami. Priprava je sicer precej dolgotrajna in zahteva nekaj spretnosti, vendar se zagotovo splača; največ časa nam vzameta valjanje in prepogibanje v plasti. Osnova je testo iz moke in vode, lahko dodamo tudi jajce. Gladko ga umesimo in pustimo pol ure počivati. Potem ga razvaljamo na debelino pol prsta in prekrijemo z na tanko narezanim maslom. Testo preklopimo na pol, da je maslo pokrito. Znova razvaljamo in pokrijemo z maslom, postopek ponovimo trikrat. Vmes pustimo počivati po dvajset minut. Maščoba, razporejena v vmesne plasti, se med peko topi, zaradi česar testo postane krhko in rahlo, hkrati pa se plasti odebelijo, tako da krepko naraste.Testo lahko takoj porabimo ali ga zložimo v kupček in zamrznemo. Ko ga vzamemo iz zamrzovalnika, ga le malo odtalimo, toliko, da ga lahko oblikujemo.Iz listnatega testa pripravljamo številne jedi, slane in sladke. Odlični so pite ali zavitki, zelenjavni, sadni ali skutni, ki jih sicer pripravljamo tudi iz vlečenega testa. Listnato testo odlikujeta poseben okus, ki ga daje maslo, in rahla ter krhka struktura. Okusno je že samo, brez kakršnih koli dodatkov, preprosto ga narežemo na koščke in spečemo in dobimo okusne slane piškotke.Imenitni so žepki iz listnatega testa, ki jih pripravimo tako, da razvaljano testo narežemo na kvadrate, nanj položimo poljubni nadev, na primer marmelado, skuto ali dušeno zelenjavo, recimo špinačo, ki ji lahko primešamo tudi ovčji sir ali rikoto. Testo preganemo in ob straneh dobro zapremo s prsti, da pokrijemo nadev, da med peko ne bo uhajal. Žepki so tako dobri, da bomo snedli še tople, pri tem pa pazimo, da se ne opečemo, saj bo nadev zelo vroč. Okusne so tudi paličice iz listnatega testa, ki jih premažemo z maslom ali oljem, potresemo s semeni, spečemo in prav tako ponudimo tople.