Recept: krepka solata

Za 4 osebe:



4 listi kodrilistnega ohrovta

2 srednje velika sladka krompirja

za krompir velik kos muškatne buče

1 konzerva čičerike

sol, poper, olje

2 žlici mešanih semen

1 limona



Krompir operemo, olupimo in narežemo na kocke. Bučo narežemo na kocke, ohrovtu odstranimo trde dele stebel, liste operemo in narežemo na rezance. Buče in krompir stresemo na pomaščen pekač in damo v pečico, ki smo jo ogreli na 180 stopinj. Po pol ure premešamo in obrnemo ter postavimo nazaj v pečico za dobrih deset minut. Medtem ohrovt stresemo v lonec vode in ga kuhamo nekaj minut, ostati mora čvrst. Odcedimo in razdelimo v skodelice. Pečen krompir in buče nekoliko ohladimo, solimo in popramo, dodamo čičeriko, potresemo s semeni in prelijemo z limonovim sokom. Premešamo in dodamo k ohrovtu.

Zanimiva jed iz zelenjave in stročnic, ki jo lahko postrežemo toplo ali hladno. Ponudimo jo kot prilogo k mesu, zelenjavnim ali drugim polpetom, lahko pa je tudi samostojna jed. Namesto ohrovta uporabimo druge križnice, ki jih le malo prevremo, da se ne razkuhajo, brez buče in sladkega krompirja pa ne bo šlo.Tudi čičeriko lahko nadomestimo, na primer z lečo. Če bo jed kot solata, jo rahlo okisamo, če bo topla priloga, pa prelijemo z vročim maslom.