Recept: krepka solata

Za 4 osebe:

1 glava zelene solate

1 pest rukole

4 jajca

1 skodelica oliv

200 g pršuta

100 g mocarele

1 skodelica češnjevega paradižnika

oljčno olje, sol, poper

timijan

1 limona

Solato in rukolo očistimo, operemo in osušimo ter natrgamo na primerne kose. Jajca trdo skuhamo, ohladimo in narežemo na četrtine. Paradižnik operemo in prerežemo na pol. V skledo stresemo solato, rukolo, olive, paradižnik in mocarelo. Iz olja, limoninega soka ter začimb zmešamo preliv in z njim pokapljamo solato. Premešamo in razdelimo v skodelice oziroma krožnike. Dodamo v rolice zvite rezine pršuta in jajca ter postrežemo, lahko s kosom kruha.