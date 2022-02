Recept: Kremna juha

Za 4 osebe:

1 čebula, 1 steblo zelene, 150 g naribanega trdega sira, ki se dobro topi, 1 dcl suhega belega vina, 2 dcl mleka, 8 dcl jušne osnove, 1 dcl sladke smetane, sol, poper, olje, 1 skodelica popečenih kock kruha

Čebulo olupimo in sesekljamo, zeleno očistimo in drobno narežemo. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo zeleno, zalijemo z vinom in kuhamo, dokler tekočina ne povre. Zmeljemo s paličnim mešalnikom ter solimo in popramo. Dolijemo jušno osnovo, zavremo in dodamo mleko in smetano. Zavremo in počasi med mešanjem dodajamo naribani sir, žlico ali dve prihranimo za serviranje. Ogenj zmanjšamo, da se sir ne sprime. Ko je juha gladka, jo nalijemo v jušne skodelice, potresemo s preostalim sirom in postrežemo s popečenimi kruhovimi kockami.