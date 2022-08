Recept: kremna juha

Za 4 osebe:

5–6 gomoljev rdeče pese, 2–3 krompirji, 1 čebula, 3 stroki česna, 1 lonček kisle smetane, maslo, sol, celi poper, mleta kumina, sveži peteršilj

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V loncu segrejemo maslo in na njem svetlo prepražimo čebulo. Peso in krompir olupimo in narežemo na kocke. Stresemo v lonec, dodamo česen, premešamo in dušimo nekaj minut. Zalijemo z vodo, da je zelenjava pokrita, in kuhamo deset minut. Solimo, začinimo s kumino in sveže mletim poprom in kuhamo, dokler se rdeča pesa ne zmehča. Dodamo kislo smetano in zmeljemo s paličnim mešalnikom. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.