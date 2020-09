Recept: kremna gobova juha

Za 4 osebe:



500 g svežih jurčkov

200 g posušenih jurčkov

1 večji krompir

1 čebula

4 stroki česna

sol, poper, kumina, lovorjev list

olje

kisla smetana

šopek peteršilja



Krompir olupimo in narežemo na kocke, peteršilj operemo in sesekljamo. Gobe očistimo in narežemo na lističe. Suhe gobe namočimo za pol ure in odcedimo, vodo prihranimo.



Česen in čebulo olupimo, sesekljamo in svetlo prepražimo na olju, dodamo vse gobe, zalijemo z malo vode ter dušimo pet minut. Dodamo vodo ali jušno osnovo, začimbe ter krompir. Kuhamo, dokler se krompir ne zmehča. Za eno skodelico gob odstranimo, prav tako odstranimo lovorjev list in juho zmeljemo s paličnim mešalnikom. Dodamo kislo smetano in premešamo. Juho razdelimo na krožnike, vsakemu dodamo še žlico celih gob, ki smo jih prihranili, in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Gobe nam dišijo vse leto. Ko ni sezone, si večkrat privoščimo kupljene, šampinjone ali bukove ostrigarje, jeseni pa radi pripravljamo jurčke, lisičke in druge divje rastoče. Zlasti jurčki in lisičke so slastni v juhi, ta pa mora biti gosta.Nekateri jo zgostijo z moko, če se hočemo temu izogniti, pa v njej skuhamo krompir ali dva. Medtem ko šampinjone kupujemo sproti, vselej sveže, si je zalogo jurčkov za zimo najbolje narediti med sezono, lahko jih zamrznemo ali posušimo.