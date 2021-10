Recept: kostanjeve kroglice

Za 4 osebe:



500 g kuhanega olupljenega kostanja

150–200 g navadnih piškotov

50 g masla

100 g kakava v prahu

150 g čokolade

2 žlici ruma



Kostanj stresemo v skledo in ga pretlačimo. Piškote zdrobimo ali zmeljemo in stresemo na kostanj, premešamo. V vodni kopeli raztopimo maslo in čokolado, malce ohladimo in prelijemo po kostanju. Prilijemo še rum in dobro premešamo. Kakav stresemo v globok krožnik, iz mase oblikujemo kroglice in jih povaljamo v kakavu. Polagamo jih na pladenj, naj se ne dotikajo, in jih postavimo v hladilnik za najmanj eno uro, da se strdijo.

Kostanjeve kroglice pripravimo vnaprej, lahko tudi dan ali dva, in ponudimo hladne. Pripravimo jih lahko tudi iz kostanjevega pireja, ki ga imamo v zamrzovalniku; odtajamo ga in pripravo nadaljujemo po receptu.Če jih pripravljamo za otroke, izpustimo alkohol, lahko pa dodamo različne dišave in okuse, na primer vaniljo ali vaniljev sladkor, tudi cimet. Kdor ne mara grenkobe kakava, naj mu primeša malo sladkorja v prahu in v tej mešanici povalja kroglice.