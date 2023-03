Recept: kosmiči z jabolki

Sestavine:

300–400 g ovsenih kosmičev

100 g masla

2 žlici medu

100 g suhih jabolčnih kock (ali na drobno narezanih suhih krhljev)

V kozici na majhnem ognju raztopimo maslo in vmešamo med, prelijemo prek ovsenih kosmičev in pomešamo. Vsi kosmiči morajo biti mokri. Enakomerno jih razporedimo na večji pekač, pokrit s papirjem za peko. V pečici, ogreti na 150–160 stopinj Celzija, pečemo 10 minut. Nato pomešamo in pečemo še 10 minut. Spet premešamo, in ko kosmiči čez 5 ali 10 minut dobijo lepo, zlato barvo, pekač vzamemo iz pečice in jih ohladimo. Ko so čisto ohlajeni, vanje vmešamo posušene jabolčne kocke. Granolo presujemo v posodo, ki jo lahko zapremo s pokrovom, in shranimo v kuhinjsko omarico.