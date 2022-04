Recept: korenčkov kolač

Za 4 osebe:

200 g moke

400 g korenja

50 g sladkorja

150 g mletih lešnikov

2 jajci

1 pecilni prašek

5 žlic olja

ščepec soli

100 g jedilne čokolade

Korenje olupimo in drobno naribamo. Jajca penasto umešamo s sladkorjem, soljo in pecilnim praškom in primešamo moko ter mlete lešnike. Na korenje zlijemo olje, premešamo in stresemo na maso iz moke. Dobro premešamo in pustimo stati petnajst minut. Medtem segrejemo pečico na 190 stopinj in namastimo pekač ter ga obložimo s papirjem za peko. Maso enakomerno razporedimo po pekaču in pečemo približno 40 minut. Pečen kolač pustimo nekaj minut počivati, potem pa ga narežemo in koščke prelijemo s čokolado, ki smo jo raztopili v vodni kopeli.