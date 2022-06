Recept: kombuča

Za približno 1 liter napitka:

infuzija starega kruha

200 g starega kruha

1600 g vode

12 g slovenskega hmelja sorte styrian golding

Kombuča:

900 g infuzije starega kruha

90 g rjavega sladkorja

100 g stare kombuče

Kruh pečemo v pečici na 180 stopinj Celzija, dokler ne dobi lepe zlato rjave barve (približno 20 minut). V posodi združimo kruh, vodo in hmelj ter pustimo, da se čez noč infuzira v hladilniku. Naslednji dan precedimo in infuzijo združimo s kombučino gobo, sladkorjem ter staro kombučo. Tekočino predušno zaprto pustimo fermentirati na sobni temperaturi, in sicer od 5 do 7 dni, odvisno od velikosti gobe in temperature. Kombuča je končana, ko ima lepo uravnoteženo sladkobo, kislost in grenkobo. Pretočimo jo v steklenice, jih nepredušno zapremo in jih na sobni temperaturi pustimo še dva dni. Po dveh dneh jih damo v hladilnik, kjer jih tudi hranimo.