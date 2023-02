Recept: kokosove kocke

Za 4 osebe:

biskvit:

150 g moke

pol vrečke pecilnega praška

100 g sladkorja

0,5 dcl olja

0,7 dcl mleka

preliv:

7 dcl mleka

100 g sladkorja

50 g čokolade v prahu

60 g masla

kokosova moka za posip

Jajce penasto umešamo s sladkorjem, prilijemo olje in mleko in gladko vmešamo. Moko zmešamo s pecilnim praškom, stresemo k masi z jajcem in zmešamo z mešalnikom v gladko zmes. Maso razporedimo po pekaču, ki smo ga obložili s peki papirjem, plast naj bo visoka 2 cm. Pečemo pol ure na 180 stopinjah. Biskvit ohladimo in narežemo na kocke. V loncu segrejemo mleko in maslo, dodamo sladkor in čokolado in mešamo, dokler se povsem ne raztopita. Biskvitne kocke namakamo v preliv, da so oblite z vseh strani, in jih polagamo na rešetke. Počakamo, da se preliv nekoliko strdi, potem kocke povaljamo v kokosovi moki.