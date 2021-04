Recept: keksi s čokolado

Za 4 osebe:



500 g moke

1 pecilni prašek

220 g masla

2 jajci

100 sladkorja

1 žlička cimeta

200 g jedilne čokolade

ščepec soli



Jajca in sladkor penasto umešamo, dodamo maslo in ponovno premešamo. Čokolado narežemo na kocke. V skledi zmešamo moko in pecilni prašek, sol in čokolado ter stresemo k umešanemu sladkorju. Vse skupaj premešamo in zgnetemo v gladko testo. Pokrijemo s krpo in pustimo počivati eno uro. Iz testa oblikujemo za oreh velike kroglice, ki jih ploščato stisnemo in polagamo na pekač, pokrit s peki papirjem. Pečemo 10–12 minut na 200 stopinj.

Navadni domači keksi so enostavni za pripravo, ko se jih naveličamo, jim vsakokrat dodamo še kakšno sestavino. Imenitna bo čokolada, ki jo narežemo na koščke in vgnetemo v testo, pri čemer je najbolje, da uporabimo jedilno.Namesto nje lahko dodamo na koščke narezano suho ali kandirano sadje. Kekse ohladimo in spravimo v dobro zaprto posodo, da bodo ostali dlje sveži. Ponudimo jih k čaju ali mleku pa tudi k sladkemu vinu.