Recept: kandirani ingver

Ingver najpogosteje uporabljamo kot začimbo, zaradi številnih blagodejnih vplivov na človekov organizem pa ga najdemo tudi med zdravilnimi rastlinami. Kot začimbo ga ponujajo v prahu, lahko pa kupimo tudi sveže korenine. Ima specifičen, oster okus, ki drzno popestri tako slane kot sladke jedi.

Nepogrešljiv je v azijskih jedeh, z njim začinimo kremne zimske juhe, na primer korenčkovo ali bučno, malce nenavaden je v kombinaciji z rdečo peso, uporabljamo ga tudi v mesnih jedeh, dobro se poda k sladicam, tudi sadnim.

Za 4 osebe:

1 večja korenina ingverja

sladkor

voda

Ingver olupimo, narežemo na manjše kocke in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo, da bo povsem pokrit, in kuhamo na srednjem ognju približno 45 minut. Precedimo in stehtamo ter stresemo nazaj v lonec. Odmerimo enako količino sladkorja in ga dodamo ingverju. Dolijemo svežo vodo, ravno toliko, da je ingver pokrit, in med mešanjem počasi segrevamo. Ko se sladkor raztopi, na majhnem ognju kuhamo še kakšno uro. Vmes večkrat premešamo in pazimo, da se zmes ne prime dna. Večji pladenj obložimo s papirjem za peko in ga potresemo s sladkorjem v prahu. Ingver precedimo in stresemo na pladenj. Rahlo premešamo, da se sladkor oprime ingverjevih kock z vseh strani. Ohladimo in stresemo v skledo, če smo delali na zalogo, pa v škatlo s pokrovom.