Recept: kakijeva pita

Za 4 osebe:

250 g moke, 125 g masla

1 jajce

100 g sladkorja, 1 vaniljev sladkor

1 limona

ščepec soli

3–4 zreli kakiji (vanilja)

mleti cimet

Moko presejemo v skledo, dodamo sladkor in vaniljev sladkor in premešamo, dodamo na koščke narezano na sobno temperaturo ogreto maslo, malce pregnetemo, dodamo še jajce in naribano limonino lupinico ter zgnetemo v gladko in voljno testo. Oblikujemo kepo, jo zavijemo v folijo in za eno uro postavimo v hladilnik. Kakije olupimo in narežemo na približno pol centimetra debele rezine. Model za torto obložimo s peki papirjem, testo razvaljamo in položimo v model, tako da ga ob robovih privihamo. V krogu ali spirali obložimo s kakijevimi rezinami. Pečemo dobre pol ure na 190 stopinj.