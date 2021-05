Recept: juha z redkvicami

Za 4 osebe:



1 šopek redkvic

1 kumara

4 do 5 krompirjev

3 stroki česna

3 žlice kisle smetane

sol, poper, kumina v prahu

oljčno olje

sveži listi koromača



Krompir, kumaro in česen olupimo. Krompir narežemo na kocke, kumaro na tanke kolobarje. Redkvice očistimo, operemo in narežemo na lističe. V loncu segrejemo oljčno olje in nanj stresemo strt česen ter na hitro prepražimo. Dolijemo nekaj žlic olja in dodamo krompir ter tri četrtine kumaric in redkvic, preostalo prihranimo za okrasitev. Premešamo in dušimo nekaj minut, zalijemo z vodo in zavremo. Solimo in popramo ter dodamo kumino. Kuhamo, dokler se krompir ne zmehča. Zmeljemo s paličnim mešalnikom, dodamo preostale kumare in redkvice in zavremo. Vmešamo kislo smetano in potresemo s sesekljanimi listi koromača.

Spomladi in poleti si privoščimo lahke juhe iz pravkar nabrane sveže zelenjave. Če se želimo pošteno nasititi, pa jo skuhamo na osnovi krompirja ali kaše. Krompirju dodamo poljubno zelenjavo in juho na koncu zmeljemo s paličnim mešalnikom.Da bo hrustljalo pod zobmi, jo okrasimo s koščki sveže ali le na hitro prevrete zelenjave, na primer s kumarami, redkvicami, papriko, grahom, in seveda obvezno potresemo s svežimi sesekljanimi zelišči, bodisi s peteršiljem, drobnjakom ali koromačem.