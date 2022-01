Recept: Juha s štruklji

Za 4 osebe:

1 vrečka štrukljev

1 por

3 stroki česna

sol, poper, timijan, olje

drobnjak

Por očistimo in narežemo na kolobarje, česen olupimo in sesekljamo. V loncu segrejemo olje in na njem dušimo por. Ko oveni, dodamo česen in dušimo nekaj minut. Zalijemo z vodo ali, še bolje, jušno osnovo in zavremo. Solimo in popramo, dodamo timijan in štruklje, zavremo in kuhamo na srednjem ognju od petnajst do dvajset minut. Štruklje razdelimo na krožnike in zalijemo z juho. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem, lahko dodamo še kislo smetano.