Recept: juha s piščancem

Za 4 osebe:

1 majhna glava zelja, 1 piščančje prsi, 2 čebuli,

2 korenčka, 3 krompirji, 1 korenina peteršilja, sol, poper, kumina

Čebulo olupimo, eno prerežemo na pol, drugo sesekljamo. Korenček očistimo in narežemo na kolobarje. Krompir olupimo in narežemo na kocke, zelje očistimo in narežemo na centimeter debele kose. Piščančje prsi brez kože damo v lonec in zalijemo z vodo. Solimo in popramo, dodamo na pol prerezano čebulo in očiščeno korenino peteršilja. Zavremo in počasi kuhamo, dokler se meso ne zmehča. Juho precedimo, meso ločimo od kosti in ga narežemo na koščke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo nasekljano čebulo, dodamo zelje in korenje in dušimo nekaj minut. Zalijemo s piščančjo juho, dodamo kumino in krompir ter kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča. V juho stresemo meso, po potrebi dosolimo, popramo in postrežemo.