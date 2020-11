Recept: juha s kostanjem

Za 4 osebe:



2 pesti kostanjev

1 velika pločevinka čičerike

2 zrela paradižnika ali pločevinka pelatov

1 čebula

3 stroki česna

sol, poper, olje

timijan, lovorjev list, sveži peteršilj



Kostanj kuhamo, olupimo in prerežemo na pol. Čebulo in česen olupimo, sesekljamo in stresemo v lonec, v katerem smo segreli olje. Pražimo, dokler čebula ne porumeni. Paradižnik narežemo na koščke in stresemo k čebuli. Dodamo nasekljan peteršilj in timijan ter lovorjev list. Dušimo dobrih pet minut, da se paradižnik dobro zmehča. Dodamo čičeriko, solimo in popramo ter zalijemo z vodo. Kuhamo na srednjem ognju nekaj minut, dodamo še kostanj in prevremo.

Kuhan kostanj se dobro poda v številne jedi, tudi v enolončnice in bistre juhe. Zanimiv je v kombinaciji s stročnicami, na primer s čičeriko, fižolom ali grahom. Če želimo, da bo juha iz našega recepta gosta, nekaj kostanja in čičerike zmečkamo z vilicami in jed dobro premešamo. Imenitna je tudi kremna juha iz kostanja, v katero dodamo pražene gobe, popečeno na koščke narezano slanino ali klobase.Okus kostanja lepo dopolni nekaj žlic smetane, bodisi kisle bodisi sladke za kuhanje. Kuhanega lahko zamrznemo in uporabimo v receptih, v katerih ga potrebujemo le manjše količine.