Recept: jogurtov biskvit

1. Pečico segrejmo na 170 stopinj. Okrogel model premera 22 cm obložimo s papirjem za peko in namastimo.



2. V večji skledi jajca penasto umešamo s sladkorjem, dodamo olje in jogurt ter premešamo. Dodamo še naribano limonino lupinico in premešamo.



3. Moko presejemo s pecilnim praškom in ščepcem soli ter vmešamo v jajčno-jogurtovo zmes. Testo vlijemo v pripravljen model in pečemo približno pol ure. Naredimo preizkus z zobotrebcem: ko ga povlečemo iz torte, mora biti čist. Zvrnemo na rešetko in ohladimo, preden postrežemo, potresemo s sladkorjem v prahu.

