Recept: ješprenj

Za 4 osebe:



5 velikih jušnih žlic ješprenja

5 dag prekajene pancete

10 dag mladega nanoškega sira (staranega do 20 dni)

2 žlici oljčnega olja

1 dl mleka

4 rumenjaki

3 žlice vinskega kisa

sol

oparjen por

oparjeno rdeče zelje

porovi kalčki



Ješprenj namočimo v pol litra vode in pustimo stati 3 ure. Potem ga precedimo in kuhamo v pol litra vode približno pol ure oziroma toliko časa, da se zmehča. Nato posodo z ješprenjem odstavimo z ognja in pustimo.



Na oljčnem olju prepražimo panceto in dodamo ješprenj ter zalijemo z vodo ali jušno osnovo. Nato nekaj časa mešamo.



Medtem sir stopimo v mleku.



Zavremo 1 liter vode, dodamo ščepec soli in 3 žlice kisa. Dodamo rumenjake in jih, takoj ko se naredi skorjica, s penovko poberemo ven.



Postrežemo tako: na krožnik damo stopljen sir. Nanj položimo ješprenj in rumenjak. Vse dekoriramo s porom in rdečim zeljem, na vrh jajca pa položimo še porove kalčke.

Takšnega pripravi chef Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu v dvorcu Zemono (ena Michelinova zvezdica).