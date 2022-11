Recept: jesenski sadni kozarček

Za 4 osebe:

4 večji čvrsti kakiji

0,5 l grškega jogurta

2 večji granatni jabolki

Kakije olupimo in narežemo na koščke. Granatna jabolka prerežemo in izdolbemo. V steklene kozarce na dno potresemo peške granatnega jabolka in nanje naložimo koščke kakija. Kozarčke skoraj do vrha napolnimo z jogurtom, razporedimo ga tako, da ostane vmes čim manj zraka. Po jogurtu razporedimo še nekaj koščkov kakija in potresemo z granatnim jabolkom. Če smo zelo sladkosnedni, dodamo malce sladkorja. Sladico postrežemo ohlajeno.