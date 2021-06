Recept: janeževi upognjenci

Za približno 50 kosov:



4 jajca

sladkorja za težo 4 jajc

moke za težo 4 jajc

maslo in moka za pekač

papir za peko

30 g malo stolčenega janeža

2 žlici ruma



Ločeno tehtamo enako količino sladkorja in moke. Penasto umešamo jajca in sladkor, da močno naraste, prilijemo rum in postopoma dodamo moko. Maso nanašamo z žlico v tankih ovalnih oblikah na s papirjem za peko obložen pekač, ki je namazan z maslom in posut z moko. Kupčki morajo biti narazen za dva palca. Varčno po sredini potresemo janež in v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, svetlo rumeno zapečemo. Paziti moramo, da dobijo le malo temen rob, a so še rumeni, zato jih zadnji čas peke pozorno opazujemo. Pečeno pecivo takoj s tanko lopatico ali nožem ločimo od pekača in položimo na valjar, potem pa na rešetko, kjer naj se ohladi, da obdrži upognjeno obliko.

Postrežemo jih ob bučnem kompotu, po dva na osebo, in okrasimo z melisinimi listi, svetujejo v Koroški kuhariji, kjer so jih pripravljali na nedavnem srečanju.