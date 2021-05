Recept: jajčevci iz pečice

Za 4 osebe:



2 večja jajčevca,

3 zreli paradižniki,

1 čebula,

4 stroki česna,

250 g parmezana,

sveža bazilika, peteršilj, sol, poper, origano, oljčno olje



Jajčevca operemo oziroma po potrebi olupimo in narežemo na pol centimetra debele kolobarje. Rahlo posolimo z obeh strani in pustimo petnajst minut, da izločijo vodo. Medtem olupimo česen in čebulo in ju sesekljamo. Paradižnike operemo in narežemo na drobne koščke. Jajčevce popivnamo s papirnatimi brisačami in popečemo z obeh strani na malo olja. Preložimo na krožnik in v istem olju prepražimo čebulo in česen. Dodamo paradižnik in dušimo petnajst minut. Solimo in popramo, začinimo z origanom, sesekljano baziliko in peteršiljem. Premešamo in dušimo, da se paradižnik zmehča in tekočina povre. V namaščen pekač zložimo jajčevce in jih premažemo z omako, potem pa nadaljujemo, dokler ne porabimo vseh sestavin. Potresemo z naribanim parmezanom in pečemo na 190 stopinj Celzija, dokler se sir ne raztopi.

Na vrtu jajčevce sicer šele sadimo, v trgovini in na tržnici pa jih že lahko kupimo. Čeprav še ni prava sezona, nam že teknejo lahke poletne jedi.Zelenjava iz pečice je vselej okusna, pa tudi preprosta je za pripravo. Jed lahko pripravimo tudi v mesni različici, s paradižnikom dušimo še mleto meso, lahko pa po vrhu potresemo na koščke narezano popečeno slanino, ki se bo lepo pomešala z okusom stopljenega sira.