Recept: jajca s čemažem

Za 4 osebe:

8 jajc

1 šop čemaževih listov

1 večja čebula

sol, poper, čili

oljčno olje

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Čemaž očistimo, operemo in dobro posušimo. Narežemo na poljubne kose. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Solimo in popramo ter začinimo s čilijem. Dodamo čemaž, premešamo in pokrijemo. Dušimo na majhnem ognju, dokler čemaž ne oveni. V ponev ubijemo jajca in pečemo nekaj minut. Potem ponev pokrijemo in pustimo na ognju, dokler jajca ne zakrknejo. Postrežemo s črnim kruhom, zraven se dobro poda sveža solata.