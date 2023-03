Recept: jagodna rulada

Testo:

3 jajca

70 g ajdove moke

90 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

ščepec soli

Nadev:

2 dl sladke smetane

približno 5 žlic domače jagodne marmelade

Iz beljakov z električnim mešalnikom naredimo trd sneg in vanj postopoma, eno žlico za drugo, vmešamo sladkor in vaniljev sladkor. Dodamo tudi ščepec soli. Potem odložimo mešalnik in vzamemo v roke kuhinjsko lopatko. Vmešamo rumenjake ter postopoma in previdno še moko. Testo vlijemo na večji pekač, pokrit s papirjem za peko, in po vrhu poravnamo, da je enakomerno debelo. Pečemo v pečici, ogreti na 210 stopinj Celzija, približno 12 minut. Še toplo zvijemo in zavijemo v kuhinjsko krpo ter ohladimo. Zatem razvijemo in namažemo s stepeno sladko smetano, v katero smo vmešali marmelado. Spet zvijemo in za nekaj ur prestavimo v hladilnik, posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.