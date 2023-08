Recept: jabolčni kompot

Za 4 osebe:

3 ali 4 srednje velika jabolka

žlica rjavega sladkorja (po želji)

2 nageljnovi žbici

malo cimeta v prahu

Jabolka olupimo, odstranimo peščišče in narežemo na krhlje, te pa razpolovimo počez, da dobimo za grižljaj velike koščke. V manjši lonec natočimo približno 0,7 dl vode, v katero po želji vmešamo sladkor, dodamo krhlje jabolk in začimbe. Pristavimo, zavremo. Kuhamo le toliko časa, da se jabolka malo zmehčajo, a so še vedno čvrsta. Koliko časa to traja, je težko reči, saj je odvisno od sorte jabolk. Kompot je najboljši mlačen, lahko ga postrežemo tudi ohlajenega. Za še boljši okus dodamo malo cimeta in mletih klinčkov.