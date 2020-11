Recept: jabolčni kolač

Za 4 osebe:



2–3 jabolka

125 moke

pol pecilnega praška

50 g sladkorja

30 g masla

1 žlička cimeta

1 jajce

8 dl mleka



Jabolka olupimo, prerežemo na četrtine in odstranimo pečke. Razrežemo na krhlje. Moko stresemo v skledo in jo zmešamo s pecilnim praškom in polovico cimeta. V drugi skledi penasto umešamo maslo in sladkor, dodamo še jajce in premešamo. Dodamo moko in premešamo, da dobimo gladko, kompaktno maso. Tako pripravljeno testo razporedimo po namaščenem pekaču, najbolje okroglem modelu za torte. Po testu razporedimo jabolčne krhlje in jih premažemo s stopljenim maslom. Potresemo s preostankom cimeta in pečemo slabo uro na 200 stopinj.

Pozimi radi pečemo kolače, piškote, torte in druge sladice, saj vonj po pecivu pričara domačno vzdušje. Za pripravo enostavnih kolačev ne potrebujemo posebnih sestavin, moka, maslo in jabolka se zmeraj najdejo v shrambi.Namesto jabolk lahko uporabimo druge vrste sadja, tudi konzerviranega, na primer marelice ali breskve, ter seveda zamrznjenega. Imeniten bo kolač z jagodami, malinami ali mešanimi gozdnimi sadeži. Ko je kolač pečen, pustimo, da se malce ohladi, saj se bo tako lepše rezal. Ponudimo še toplega, prav okusen pa bo tudi mrzel.