Recept: jabolčna torta

Za 4 osebe:

150 g moke

1 pecilni prašek

3 jajca

50 masla

100 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

4 jabolka

Maslo, sladkor, vaniljev sladkor in jajca penasto umešamo. Moko zmešamo s pecilnim praškom in primešamo v jajčno zmes. Jabolka olupimo, dve narežemo na majhne kockice, dve pa na krhlje. Kocke vmešamo v testo, ki ga enakomerno porazdelimo po namaščenem modelu za torte in obložimo z jabolčnimi krhlji. Pečemo na 180 stopinj približno 45 minut. Preden torto razrežemo, jo nekoliko ohladimo. Okusna je tudi povsem hladna. Postrežemo s sladko smetano ali kepico sladoleda.