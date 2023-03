Recept: jabkova župa

Jabolka so odlična sestavina, iz katere lahko nastane mnogo jedi. Ena od njih je čežana, ki jo najpogosteje pripravimo tako, da jabolka olupimo, jim odstranimo peščišče in jih narežemo na rezine. Nato jih v malo vode skuhamo do mehkega in pretlačimo. Po želji dodamo še malo mletega cimeta, mletih klinčkov, morda tudi sladkorja.

Prav imeniten je tudi jabolčni kompot, ki ga pripravimo podobno, le da jabolk, ki jih skuhamo v nekoliko več vode, ne pretlačimo. Jabolčni kompot lahko postrežemo še mlačnega, lahko pa ga povsem ohladimo, in če želimo, okrasimo s stepeno smetano!