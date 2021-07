Recept: hobotnica v solati

Za 4 osebe:



1 hobotnica (cca 1 kg)

2 čebuli

6 strokov česna

1 limona

5 žlic oljčnega olja

1 dl suhega vina

sol, mleti poper

poper v zrnu

lovorov list

1 šopek peteršilja

1 korenina peteršilja

2 korenčka

1 steblo zelene

1 skodelica oliv



Čebulo in česen olupimo, koren peteršilja očistimo. Hobotnico damo v velik lonec in zalijemo z vodo. Dodamo korenje, koren peteršilja, 1 čebulo, ki smo jo razpolovili, 3 stroke česna, steblo zelene, nekaj zrn popra, lovorov list. Zavremo in počasi kuhamo slabo uro, dokler se ne zmehča. Pazimo, da se ne razkuha, kuhana je, ko vanjo lepo zapičimo vilice. Hobotnico ohladimo in narežemo na koščke. V skodelici zmešamo oljčno olje, limonov sok, vino, sesekljane 3 stroke česna in 1 čebulo ter peteršilj, mleti poper in sol. Prelijemo po hobotnici, dodamo olive in premešamo. Za eno uro postavimo v hladilnik in postrežemo.

Kuhano hobotnico naredimo hladno v solati, lahko pa jo pečemo v pečici skupaj z zelenjavo in krompirjem in pripravimo izjemno okusno glavno jed. Pri nakupu pazimo na njeno svežino, bolje je kupiti neočiščeno.Najbolj okusne so težke okoli enega kilograma, kar je tudi ravno prava količina za štiri jedce. Kuhamo jo v neslani vodi.