Recept: hladni gaspačo

Za 4 osebe:



4 večji zreli paradižniki

3 dcl paradižnikove omake

1 kumara

1 rdeča paprika

4 stroki česna

1 manjša čebula

1 žlička oljčnega olja

sol, poper

1 žlica sladkorja

1 žlica kisa

sveža bazilika, peteršilj



Paradižnik operemo, potopimo v vrelo vodo, olupimo in narežemo. Papriko in kumaro očistimo in olupimo, prerežemo, odstranimo semena in narežemo na majhne koščke. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo. Paradižnik stresemo v mešalnik in dodamo nekaj lističev bazilike, česen ter čebulo in zmeljemo v grobo omako. Solimo in popramo, dodamo paradižnikovo omako, oljčno olje, sladkor in kis in še malo zmeljemo. Postavimo v hladilnik za nekaj ur, lahko čez noč. V posebno skledo stresemo papriko in kumare in prav tako ohladimo. Juho nalijemo v skodelice, dodamo kumare in papriko, potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo s popečenim kruhom.

Gaspačo pripravimo iz zelo zrelih paradižnikov, običajno mu dodamo še papriko in kumaro ter različne začimbe oziroma dodatke. Po nekaterih receptih vse sestavine zmeljemo, po nekaterih papriko in paradižnik dodamo sesekljana.Vsem je skupno to, da uporabimo le sveže, surove sestavine. Juhe ne kuhamo, torej je presna, postrežemo pa dobro ohlajeno. Če želimo, da bo pikantna, lahko dodamo malce čilija ali, čeprav originalni recept tega ne navaja, ingver. Gaspačo je jed, ki jo brez skrbi pripravimo že dan prej.