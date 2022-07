Recept: gezleme – turške palačinke

Gezleme so tradicionalne turške slane palačinke, ki so najpogosteje pripravljene iz nekvašenega testa (samo moka, sol in voda), lahko pa tudi s kvasom. Pri nas so palačinke desert, ki ga radi jemo stari in mladi. Kdor je obiskal Turčijo, pa je nedvomno pokusil gezleme, ki jih Turki jedo predvsem za zajtrk. Te so tudi odlična jed ob hujšanju ali kot malica, ki si jo privoščijo tudi turški igralci med odmori na snemanjih.

Testo palačink zelo tanko razvaljamo z valjarjem, nadevamo z nadevom po izbiri, premažemo in popečemo v suhi ponvi. Nadev je lahko različen glede na regijo in okus, največkrat pa vsebuje špinačo in feta sir, mleto meso in čebulo, naribani sir, krompir, gobe in jajca.

V turških restavracijah lahko gostje opazujejo pripravo palačink. FOTO: Press

Testo

500 g mehke moke

10 g svežega kvasa ali brez

malo soli

2 žlički olivnega olja

250–300 ml mlačne vode

Nadev

300 g sveže špinače

2 glavice mlade rdeče čebule

1 žlička olivnega olja

200 g sira po izbiri, solimo in popramo

Priprava

1. Špinačo operemo in blanširamo v slani vodi, odcedimo in na drobno sesekljamo.

2. V višji posodi zmešamo špinačo, sir in ostale sestavine, da dobimo kompaktno maso.

3. Zmešamo moko, sol, kvas in vodo, postavimo testo na pomokano površino in mesimo 5–10 min, z dodajanjem vode po potrebi.

4. Razdelimo testo (jufke) na 4–6 kosov, odvisno od velikosti pekača. Pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati pol ure.

5. Na pomokani površini razvaljamo testo v tanek krog.

6. Na eno stran razvite palačinke naložimo nadev, prekrijemo z drugo stranjo palačinke in nežno pritisnemo, da ne bi iztekel nadev.

7. Eno stran palačinke premažemo z oljem in pečemo v suhi ponvi, dokler ne porumeni in postane hrustljava.

8. Palačinko obrnemo, premažemo z oljem in enako spečemo na drugi strani.

9. Pečene palačinke serviramo v prtiček za to go ali razrežemo na četrtine in ponudimo z rezinami limone.

Kdor ima rad debelejše testo, ki je tudi lažje za razvaljanje, doda kvas. Gezleme, jufko ali palačinko lahko pečemo tudi v pekaču za pivo.

Afijet olsun (dober tek)!