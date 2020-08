Recept: goveji karpačo

Za 4 osebe:

400 g govejega fileja (najbolje pljučna pečenka)

1 limona

1 pest pinjol, arašidov ali drugih oreškov

1 paradižnik

nekaj listov solate

oljčno olje

sol, poper



Meso v kosu solimo in popramo, zavijemo v prozorno folijo in zamrznemo. Narežemo na čim bolj tanke rezine in jih razporedimo po pladnju. V skodelici zmešamo olje, limonov sok in sol in premažemo vsak kos mesa z obeh strani. Rezine lepo razporedimo po krožniku oziroma pladnju, pokrijemo s folijo in pustimo na sobni temperaturi, da se povsem odtalijo. Solato očistimo, paradižnik operemo in narežemo na kolobarje. Ko je meso pripravljeno, ga potresemo z oreški in okrasimo s solato in paradižnikom.

Uporabimo izbrano meso, najbolje pljučno pečenko. Ker ga je treba narezati kar se da na tenko, potrebujemo res dober, oster nož. Še bolje, če imamo salamoreznico. Delo si še olajšamo, če ga pred rezanjem zamrznemo. Dovolj bo, če ga v zamrzovalnik položimo za eno uro. Če nam pri rezanju ostanejo kakšni koščki, lahko iz njih pozneje pripravimo tatarski biftek. Karpačo ponudimo kot predjed, zraven se dobro poda okus narezanega ali naribanega parmezana ali drugih sirov, tudi mehkih. Poseben okus dosežemo, če ga jemo s svežo rukolo.