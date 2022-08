Recept: gosta koruzna juha

Podobno kot juho pripravimo omako oziroma prilogo, ki jo postrežemo k mesu, zelenjavi, rižu ali jo polijemo po testeninah. Omaka je okusna topla ali mrzla. Da bo bolj gosta, jo lahko delno zmeljemo s paličnim mešalnikom. Koruzna jed je blagega okusa, kar še poudari dodana smetana. Okus lahko izostrimo z dodajanjem začimb, na primer čilija in česna, namesto slanine lahko dodamo koščke popečenega piščančjega mesa, lahko pa mesni dodatek povsem izpustimo.

Za 4 osebe:

1 večja čebula

2 pločevinki koruze v zrnju

2 krompirja

150 g slanine

2,5 dcl smetane za kuhanje

sol, poper, origano, sladkor

sveži peteršilj

olje

Čebulo olupimo in nasekljamo, krompir olupimo in narežemo na kocke, na kocke narežemo slanino. Krompir skuhamo v slani vodi in odcedimo. V loncu segrejemo olje in na njem popečemo slanino. Preložimo jo v drugo posodo in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Potresemo z žlico sladkorja, solimo in popramo ter dodamo origano. Zalijemo z vodo, toliko, da je vse skupaj pokrito, dodamo smetano in zavremo. Dodamo koruzo, krompir in slanino, dolijemo vodo. Zavremo in kuhamo nekaj minut, da se juha primerno zgosti. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo s popečenim kruhom.