Recept: gaspačo malo drugače

Za 4 osebe:



1 manjša zrela lubenica

1 večja kumara

1 paprika

3 večji zreli paradižniki

1 mlada čebula

2 stroka česna

noževa konica čilija

oljčno olje

1 limona

sol, poper

sveža bazilika in česen



Lubenico prerežemo, meso narežemo na koščke, peške odstranimo. Nekaj kosov z lupino vred pustimo za okras. Kumaro olupimo, papriko in paradižnik očistimo in vse skupaj narežemo na koščke. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, baziliko in peteršilj operemo in sesekljamo. Sestavine postopoma stresemo v blender, najprej kumare, paradižnik in papriko ter čebulo in česen. Zmeljemo ter dodamo lubenico in čili, solimo in popramo. Dodamo še zelišča in limonov sok ter ponovno zmeljemo v gosto juho. Postavimo v hladilnik za vsaj dve uri, ohladimo tudi lubenice, ki bodo za okras. Nalijemo v skodelice, okrasimo in v vsako skodelico kanemo nekaj kapljic olja.

Paradižnikovi juhi z dodatki druge zelenjave, začimb in zelišč bi pravzaprav lahko rekli tudi smuti, saj je priprava precej podobna. Vendar gaspačo postrežemo in uživamo kot gosto juho, z žlico, od drugih kremnih juh se razlikuje po tem, da jo jemo hladno, ter seveda po tem, da je pripravljena iz presnih sestavin.Z lubenico ji dodamo še nekoliko bolj osvežujoč okus, pikantna pa naj bo po meri, morda bo dovolj za noževo konico čilija, seveda je lahko povsem brez njega.