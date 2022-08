Recept: galeta z bučkami

Bučkam in čebuli na naši galeti bi lahko dodali tudi strt česen, če želimo, da bo bolj sočna, pa zelenjavo obogatimo z oljčnim oljem. Zelenjavna galeta je nadvse okusna tudi hladna.

Za 4 osebe:

200 g moke

170 g masla

1 dcl hladne vode

1/4 žličke soli

2 srednje veliki bučki

2 čebuli

200 g sira feta

oljčno olje

sol, poper

timijan, bazilika, origano, sveži peteršilj

V skledo presejemo moko in sol, dobro premešamo in potresemo s hladnim maslom, narezanim na 1 cm velike kocke. Zgnetemo, kolikor se da, potem počasi dolivamo vodo in gnetemo, dokler ne dobimo gladkega, kompaktnega testa, ki se ne lepi na roke. Oblikujemo v kroglo, sploščimo, ovijemo v folijo za živila in za eno uro postavimo v hladilnik. Bučke operemo in narežemo na tanke, približno pol centimetre debele kolobarje. Čebulo olupimo in narežemo na tanke kolobarje, sir nadrobimo. Testo vzamemo iz hladilnika in ga na pomokani delovni površini razvaljamo v krog premera približno trideset centimetrov. Položimo ga na pekač, obložen s peki papirjem. Po sredini ga pokapljamo z oljem, pustimo najmanj tri centimetre širok rob. Sredino obložimo s čebulo in bučkami, potresemo z začimbami in sirom in rob zapognemo. Pečemo slabo uro na 190 stopinj, robovi morajo biti lepo zapečeni.