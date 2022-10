Recept: fižolova juha

Za 4 osebe:

0,5 kg svežega fižola v zrnju

3–4 krompirji

1 paradižnik

1 paprika

1 čebula

3 stroki česna

lonček kisle smetane

1 velika žlica bele moke

sol, poper, lovorjev list, kumina, rožmarin, timijan, sveži peteršilj

Fižol operemo in stresemo v lonec. Krompir olupimo in narežemo na kocke, paradižnik in papriko očistimo in narežemo na večje kose. Čebulo in česen olupimo in narežemo na četrtine. Zelenjavo stresemo k fižolu in zalijemo z vodo ter zavremo. Solimo in popramo, dodamo lovorjev list, kumino, vejico rožmarina in timijana. Kuhamo, dokler se fižol ne zmehča, to je slabe pol ure. Iz moke in vode naredimo podmet in ga zlijemo v juho. Premešamo in prevremo. Odstavimo, vmešamo razžvrkljano kislo smetano in potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.