Recept: figova marmelada

Za 4 osebe:



1 kg zrelih fig,

200 g želirnega sladkorja,

1 limona,

cimet,

ingver v prahu



Fige operemo in jim odrežemo peclje ter zelene dele. Narežemo jih na koščke in stresemo v lonec. Dodamo sladkor, premešamo in počasi segrevamo. Ko zavre, kuhamo približno deset minut, vmes večkrat premešamo. Dodamo nastrgano limonino lupino, limonov sok, ščepec ingverja in cimeta. Premešamo in kuhamo še deset minut. Po želji zmeljemo s paličnim mešalnikom do poljubne gostote. Nadevamo v sterilizirane vroče kozarčke in dobro zapremo. Postavimo jih s pokrovi navzdol in pustimo, da se ohladi. Hranimo v temnem prostoru.

Za pripravo figove marmelade potrebujemo zelo malo sladkorja, pravzaprav le za konzerviranje, ne za okus, saj so fige zelo sladke. Uporabimo zrele, a zdrave in čvrste sadeže. Ni jih treba lupiti, odstranimo le peclje in morebitne trde, zelene dele.Za osnovni recept potrebujemo le fige in sladkor, okus pa lahko bogatimo z različnimi dodatki, na primer cimetom ali klinčki, zanimiva bo z dodatkom ostrega ingverja. Med kuhanjem lahko dodamo kozarec vina, terana ali refoška. Kuhamo, dokler tekočina ne izpari. Ponudimo k slanim jedem, dobro se ujame s sirom in mesom, zlasti pršutom.