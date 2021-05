Recept Erika Fertina: njoki s kozjo skuto

Za 4 osebe:



600 g krompirja

150 g albuminske kozje skute

200 g ostre moke

1 jajce

sol



Krompir skuhamo. Nato ga olupimo in pretlačimo.

V še toplega vmešamo skuto, nato moko.

Malce ohladimo ter dodamo jajce in sol. Zamesimo enakomerno zmes, nato na površini, ki smo jo rahlo posuli z ostro moko, oblikujemo svaljek in ga razrežemo v njoke.

Njoke takoj skuhamo v osoljenem kropu – ta naj le rahlo vre. Ko priplavajo na površje, jih kuhamo še približno dve ali tri minute.

Odcedimo in še tople postrežemo z domačo brusnično marmelado ter z malce naribanega kozjega sira.

Od leta 2018 je v Ratečah, vasici, stisnjeni v kranjskogorski občini tik ob slovensko-avstrijsko-italijanski tromeji, sirarna Kozji raj. »Najprej smo imeli nekaj kozic, danes jih imamo že okoli 40, od tega je 26 molznih,« za Okuse pojasni, ki mu v sirarski zgodbi neprecenljivo pomoč daje mama. Trenutno izdelke prodajajo na tržnici na Bledu, doma in v posameznih manjših prodajalnah, denimo v Gozdu - Martuljku, občasno tudi v Tamarju. V tej mali gorenjski sirarni simpatičnega imena izdelujejo marsikaj: navadne in sadne jogurte, sire in sirne namaze, tu pa so tudi sirotka, kefir in kozja skuta. Albuminsko kozjo skuto je Erik Fertin vključil v recept, ki ga objavljamo danes. Takšne njoke v Kozjem raju najraje postrežejo z naribanim poltrdim kozjim sirom, zraven pa dodajo nekaj domače brusnične marmelade, ki imenitno zaokroži okuse. Še to: navadni jogurt z napisom Kozji raj je na zadnjem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij prejel srebrno medaljo, to pa je Eriku Fertinu, ki je izdelke tokrat prvič poslal na ocenjevanje, dalo dodatni zagon in potrditev, da je na pravi poti, ki vodi do kakovostnih domačih izdelkov.