Recept: enolončnica

Za 4 osebe:

5 večjih listov blitve, 4–5 krompirjev, 4 jajca, 1 čebula, 4 stroki česna, 1 velika konzerva čičerike, 2 žlici pasiranega paradižnika, olje, sol, poper, muškatni orešek, timijan

Blitvo očistimo in operemo ter narežemo na trakove. Krompir olupimo in narežemo na kocke. Jajca trdo skuhamo in olupimo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Dodamo krompir, premešamo in pražimo nekaj minut. Zalijemo z vodo, da je krompir pokrit, dodamo pasiran paradižnik ter začinimo z muškatnim oreškom in timijanom. Zavremo in na zmernem ognju kuhamo deset minut. Dodamo blitvo, solimo in popramo in dolijemo vodo, da je zelenjava pokrita. Kuhamo, dokler se blitva ne zmehča. Dodamo čičeriko in prevremo. Nekaj krompirja pretlačimo z vilicami in juho premešamo, da se zgosti. Jajca narežemo na kolobarje in potresemo po juhi. Previdno premešamo, da se jajca pogrejejo, in postrežemo.