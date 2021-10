Recept: enolončnica z lečo

Za 4 osebe:



1 skodelica leče

1 čebula

3 stroki česna

500 g šampinjonov

2 korenčka

1 skodelica paradižnikove omake

olje, sol, poper

kumina, origano

sveži peteršilj



Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Korenje očistimo in narežemo na kolobarje. Šampinjone očistimo in narežemo na lističe. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen in korenje ter pražimo še minuto ali dve. Dodamo gobe in nekaj žlic vode ter premešamo. Dušimo pet minut, dodamo paradižnikovo omako, solimo in popramo ter začinimo s kumino in origanom. Zalijemo z vodo in dodamo lečo, ki smo jo sprali pod tekočo vodo. Zavremo in kuhamo na majhnem ognju, dokler se korenje in leča ne zmehčata. Pustimo stati deset ali petnajst minut, okrasimo s svežim peteršiljem in postrežemo.

Leča in druge stročnice so odlična osnova za raznolike jedi na žlico, omake, enolončnice ali juhe. Lečo uporabimo, kadar se mudi, saj je ni treba namakati pred kuhanjem, če sta nam ljubša fižol ali čičerika, uporabimo konzervirana.Najhitreje je kuhana rdeča leča, ki se bo v petnajstih minutah že razkuhala. Namesto svežih šampinjonov bi lahko uporabili tudi zamrznjene ali posušene gobe, v tem primeru bi bila priprava jedi nekoliko daljša.