Recept: Enolončnica s korenjem

Za 4 osebe:

350 g zelene leče

(del lahko zamenjamo z drobnim fižolom ali sojo)

1 por

2 stroka česna

2 korenja

(eno je lahko rumeno, drugo oranžno oziroma rdeče)

1 žlica mešanice začimb za kari

nekaj lističev svežega peteršilja (ko postrežemo)

malo olja

sol, poper

V srednjem loncu na olju med nenehnim mešanjem prepražimo por, ki smo ga razpolovili po dolgem, oprali in razrezali na tanko. Nanj gre strt česen – pomešamo in počakamo, da zadiši. Takoj zatem v lonec dodamo korenje, olupljeno in narezano na drobno. Zraven vsujemo oprano lečo. Solimo, dodamo začimbe in zalijemo z vodo, ki naj za kak centimeter prekrije sestavine. Zavremo ter zmanjšamo ogenj, da jed le malo vre. Lonec pokrijemo in kuhamo toliko časa, da se leča skuha, kakšnih 20 minut. Vmes nekajkrat premešamo. Če je treba, prilijemo še malo vode. Poskusimo, po potrebi dodamo začimbe in postrežemo z nasekljanim svežim peteršiljem.