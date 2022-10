Recept: enolončnica

Za 4 osebe:

400 g svinjskega plečeta ali stegna

500 g stročjega fižola

3 korenčki

1 čebula

4 stroki česna

1 paprika

2–3 krompirji

2–3 žlice paradižnikove omake

olje, sol, poper

kumina, timijan, sveži peteršilj

Zelenjavo očistimo, fižol in papriko narežemo na kose, krompir nakockamo, čebulo in česen sesekljamo, korenje narežemo na kolobarje. Meso narežemo na koščke, solimo in popramo in stresemo v lonec, v katerem smo segreli olje. Med občasnim mešanjem zlato popečemo z vseh strani. Meso preložimo v drugo posodo in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, korenje, papriko in krompir in dušimo nekaj minut. V lonec stresemo meso, dodamo paradižnikovo omako in začinimo s soljo, poprom, timijanom in kumino. Zalijemo z vodo, toliko, da je jed pokrita, in na majhnem ognju kuhamo petnajst minut. Dodamo fižol, po potrebi dolijemo vodo in kuhamo še petnajst minut oziroma dokler se fižol ne zmehča. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem. Če želimo, da bo jed gosta, z vilicami zmečkamo nekaj koščkov krompirja in premešamo.