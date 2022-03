Recept: Drobnjakovi štruklji v juhi

Za 10 oseb:

300 g mehke moke (TIP 400)

1 jajce

1,5 dl mlačne vode

20 g olja

5 g soli

Nadev:

150 g masla

150 g drobnjaka

60 g drobtin in še malo masla (za zgoščevanje juhe)

Pripravimo vlečeno testo: v presejano moko v skledi naredimo jamico, dodamo jajce, rastlinsko olje, sol in dolijemo mlačno vodo. Testo gnetemo tako dolgo, dokler ne postane prožno in se ne lepi za dlani, desko ali skledo. Zatem ga razvaljamo in razvlečemo, kot za zavitke. Razvlečenega premažemo z raztopljenim maslom (ne vročim) in gosto potresemo s tenko narezanim drobnjakom. Zavijemo v tanek svaljek in ga poljubno narežemo na štrukeljce; naj bodo za palec debeli. Zavremo vodo, jo solimo in damo štrukeljčke kuhat. Ko vrejo 10 minut, zabelimo s kruhovimi drobtinami, popraženimi na maslu. Pustimo na rahlem ognju nekaj minut, nato postrežemo.