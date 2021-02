Recept: drobljenec

Potrebujemo

100 g moke

50 g drobnih ovsenih kosmičev

100 g masla

50 g svetlega muscovado sladkorja

60 g mandljev v lističih

3 žlice mletih mandljev

500 g zamrznjenega jagodičevja (lahko mešanega)

sladoled ali sladka smetana za postrežbo

Postopek

1. Zamrznjeno jagodičevje odtalimo. Pečico segrejemo na 180 stopinj.



2. V skledi pomešamo moko, oves, sladkor in na kocke narezano maslo, ki ga vtremo kar s prsti, tako da dobimo drobtine. Stresemo na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo deset minut, na polovici peke premešamo in večje kepe razbijemo na manjše ter dodamo mandljeve lističe.



3. Po dnu pekača, na primer za pite, potresemo mlete mandlje in nanje razporedimo jagodičevje; če je zelo kislo, ga potresemo z žlico ali dvema rjavega sladkorja. Potresemo z drobljencem in pečemo 15–20 minut. Preden se lotimo, pustimo kakih 5–10 minut. Postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda ali žlico stepene smetane.

